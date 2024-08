Überfall in Grimlinghausen Sparkasse in Neuss am Tag nach Großeinsatz geschlossen

Grimlinghausen · Der bewaffnete Mann, der am Mittwoch einen Großeinsatz am Römerplatz auslöste, wurde am Donnerstag einem Richter vorgeführt. Die betroffene Sparkassen-Filiale blieb zunächst geschlossen. So geht es dort weiter.

08.08.2024 , 16:23 Uhr

Die Sparkasse am Römerplatz blieb am Donnerstag geschlossen. Foto: Simon Janßen

Am Tag nach dem schockierenden Vorfall in der Sparkasse am Römerplatz ist es dunkel hinter den Fenstern der Filiale in Grimlinghausen. Zum Schutz der Mitarbeiter hat sich das Unternehmen dazu entschlossen, erst am Freitag wieder zu öffnen. Zudem haben die Zeugenbefragungen bis in die Nacht gedauert. Ein 50-Jähriger war am Mittwochnachmittag in die Filiale gestürmt und forderte Geld. Bewaffnet war er mit einem Messer. Da unmittelbar der Notknopf betätigt wurde, war die Polizei schnell am Römerplatz. Der Mann ließ sich wenig später widerstandslos festnehmen. Vor Ort war die Polizei mit einem Großaufgebot inklusive Sondereinsatzkommando. Auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt. Wie die Polizei in Neuss am Donnerstag mitteilte, bestätigten die ersten Vernehmungen von Zeugen die bislang vorliegenden Erkenntnisse vom Vortag. Die Tathandlung wird als versuchte schwerer räuberische Erpressung klassifiziert. Der Tatverdächtige machte bei der Polizei bislang keine Angaben zur Sache. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wurde der Mann am Donnerstag beim Amtsgericht Neuss vorgeführt. Ein Richter ordnete die Untersuchungshaft an. Geführt wird das Ermittlungsverfahren vom Kriminalkommissariat 12. Der festgenommene Mann ist bereits mehrfach polizeilich wegen verschiedener Delikte in Erscheinung getreten. Da der Verdacht bestand, dass der 50-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben könnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die genaue Motivlage des Festgenommenen ist weiterhin unklar. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

(jasi)