Wieder Bargeld erhältlich Sparkasse eröffnet neue SB-Stelle in Erfttal

Es ist leider ein Thema mit hohem Aktualitätswert: immer wieder wird von Bankautomatensprengungen berichtet, vor allem in NRW und zuletzt auch häufig in Neuss. So wurden 2022 insgesamt 19 Geldautomaten gesprengt, 2021 waren es 14. Jüngst kam es in Holzheim und Reuschenberg zu den Zerstörungen. Die Sprengungen hatten neben den Geldautomaten auch Autos beschädigt und ein Bild der Verwüstung inklusive Glassplittern hinterlassen. Schon im Juli 2021 wurde der Sparkassen-Geldautomat in Erfttal gesprengt. Aus Sicherheitsgründen musste das Geldinstitut den damaligen Standort, der sich im Eingangsbereich eines Kiosks befand, aufgeben und sich um einen Alternativstandort bemühen.