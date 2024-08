Filiale in Holzheim wiedereröffnet Sparkasse setzt Sanierungsoffensive in Neuss fort

Es geht Schlag auf Schlag mit der Sanierung und Attraktivierung der Sparkassenfilialen: Am Freitag wurde die Filiale in Holzheim wiedereröffnet, nächste Woche ist die Filiale Gnadental dran. Die Sparkasse möchte ihren Mitarbeitenden und ihren Kundinnen und Kunden ein angenehmes Ambiente bieten. So wurde in Holzheim eine Klimaanlage eingebaut. Die beruhigende Botschaft an die Kundschaft: „Wir haben modernisiert, also bleiben wir auch vor Ort.“