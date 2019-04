Spargelstechen in Neuss : Bunte Spargelvielfalt im Neusser Norden

Neuss Die Spargelzeit hat begonnen. NGZ-Mitarbeiterin Katharina Molzberger hat den Eggenhof besucht und ist mit aufs Feld gegangen, um einmal selbst zu stechen. Ihr Fazit: ganz schön anstrengend die ständige Bückerei.

Der Frühling ist da und damit die Spargelsaison. Die Temperaturen sind zwar noch nicht durchgehend frühlingshaft, Spargel kann dennoch bereits gekauft und genossen werden. Viele Bauern bieten ihren eigenen Spargel in Hofläden an. Regionale Produkte, direkt vom Erzeuger und frisch vom Feld. Wie aber wird Spargel angebaut, gestochen und bis zum Verkauf verarbeitet und gelagert? Und wie anstrengend ist das eigentlich?

Wie Spargel schmeckt am besten frisch, maximal zwei Tage aufbewahren. Weißen Spargel in ein feuchtes Tuch schlagen und im Kühlschrank aufbewahren.

Zu den ersten Handgriffen gehört das Entfernen der Folie, unter denen das Gemüse bei bis zu 40 Grad Celsius wächst. Grüner Spargel wächst oberirdisch, während der weiße in der Erde wächst. Vereinzelt gucken bereits die ersten Spargelköpfe aus der Erde und wir wissen, wo wir die Stangen stechen können. Thomas Küppers zeigt mir die Handgriffe, bevor ich selbst das Spargelmesser in die Hand nehme. Die Erde um die Stange muss erst entfernt werden. Sobald sie freigelegt ist, setze ich das Messer an. Das Abtrennen der Spargelstange geht schnell. Dennoch glaube ich, wenn man einige Stunden auf dem Feld verbringt, weiß man am Abend, was man getan hat. Bevor die nächste Stange geerntet wird, muss die gelöste Erde zurückgeschoben werden. So geht es entlang der gesamten Spargelreihe. Danach wird die Reihe wieder zugedeckt, damit der restliche Spargel weiter wachsen kann.