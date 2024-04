Verkauf in Neuss Spargelsaison steht in den Startlöchern

Zwar wird die Spargelsaison in Nordrhein-Westfalen offiziell erst am Donnerstag, 11. April, in Rheda-Wiedenbrück eröffnet, doch schon jetzt haben die Spargelbauer mit der Ernte begonnen. In Dormagen konnten im Hofladen Kallen sogar schon zu Ostern die ersten Stangen gekauft werden. Und auch in Neuss steht der Verkauf in den Startlöchern. Christian Bonnen rechnet damit, dass im Hofladen des Hexhof in Neuss ab Donnerstag, also pünktlich zum Saisonstart, mit dem Verkauf des „weißen Goldes“ gestartet werden kann. „Wir haben am Donnerstag mit dem Stechen angefangen, am Freitag geht es weiter und ab Montag sind die Erntehelfer jeden Tag im Einsatz“, sagt der Landwirt, „so ist eine entsprechende Erntemenge für den Start gesichert.“ Wenn noch mehr Spargel vorhanden ist, werden die Stangen auch an den Verkaufsständen in Neuss und Kaarst angeboten. Für eine erfolgreiche Saison hofft er nun auf gutes Spargel-Wetter. Das heißt: Es sollte nicht zu warm werden, aber auch keinen Starkregen geben, dann stehe einer guten Ernte, deren Hauptzeitraum von Mitte April bis Ende Juni reicht, nichts im Wege.