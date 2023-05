Saison in Neuss Weniger Kunden bei Spargelbauern

Grund für den schlechten Start war das Wetter: Die kalten Nächte hinderten den Spargel zu wachsen, und auch der viele Regen kühlte den Boden herunter. Deshalb konnten die Bauern nicht in der gewünschten Qualität oder der ausreichenden Menge den Spargel ernten. Aber auch extrem heiße Tage wie im vergangenen Jahr seien nicht gut für den Spargelanbau. Entweder wachse der Spargel tagsüber zu schnell, oder es kühle sich nachts wieder so herunter, dass er kaum wachse, so Roelen. Das Wetter der vergangenen Tage wiederum sei ideal. Die Temperaturen seien konstant und befänden sich auch nachts im zweistelligen Bereich. „Jetzt kommt der Spargel richtig hoch“, ergänzt Marita Wilms. In ihrem Hofladen verkauft sie auch Spargel aus eigenem Anbau. Gerade in den kommenden Wochen stehen viele Feiertage an, an denen traditionell gerne Spargel gegessen wird. Wie lange die Saison dann gehen wird, ist noch ungewiss „das sagt uns der Spargel“, so Roelen. In der Regel werden die meisten Kunden nach Pfingsten aber „spargelmüde“, so Wilms.