Hexhof und Eggenhof in Neuss Mit oder ohne zum Osterfest? Die große Spargelfrage

Verschiedene Sorten baut Christian Bonnen auch bei den Erdbeeren an. „Aber das wird bis Ostern definitiv nichts“, klärt er direkt. Denn auch die brauchen Sonne und Wärme. „Um den 20. April rum hatten wir im vergangenen Jahr Erdbeeren – das ist auch dieses Jahr machbar.“ Der Hofladen an der Kaarster Straße 165 ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet. In der Spargelzeit zusätzlich sonntags von 9 bis 13 Uhr.