Spannungsspitze im Netz in Neuss : Schaden durch „Einschaltblitz“

Spannungsspitze im Netz in Neuss

Am 21. August kletterte ein psychisch labiler Mann auf den Mast einer Freileitung. Sie wurde abgeschaltet, sodass 100.000 Menschen ohne Strom waren. Beim Wiedereinschalten kam es offensichtlich zu Schäden durch Spannungsspitzen. Foto: Stephan Seeger

Neuss Hans-Georg Wolf sitzt auf einem 1000-Euro-Schaden, der eintrat, als nach einer Lebensrettung zwei Höchstspannungsleitungen wieder ans Netz gingen. Doch niemand interessiert sich für seinen Spannungsschaden.

Installateur Michael Vosdellen hat neben Wolf noch vier Kunden, denen Gleiches widerfuhr. Der zeitliche Zusammenhang lässt für ihn keinen anderen Schluss zu, als die Ursache für die „zerschossene Elektronik“ in einer einmaligen Stromspitze nach dem Einschalten zu vermuten. Betroffen waren nur Geräte eines Hersteller sagt er, doch der sehe sich auch nicht haftbar. Genauso wie die Stadtwerke, wo nach Angaben von Firmensprecher Jürgen Scheer nur ein Kunde nach Schadenersatz fragte, aber an den Netzbetreiber verwiesen wurde. Auch dort wurde Wolf nicht geholfen. „In diesem Fall kann durch Westnetz kein Schadensersatz geleistet werden. In der besonderen Situation bestand Gefahr für Leib und Leben, und wir wurden von der Polizei angewiesen, die Stromversorgung zu unterbrechen“, erklärt Judith Meuter. Aber auch bei der Polizei, wie anschließend beim Opferschutz, der Verbraucherzentrale und seiner Versicherung kam Wolf nicht weiter.