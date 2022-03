Aktionstag in Neuss : Spannende Zeitreise beim „Tag des Archivs“

Aktionstag in Neuss

Stadtarchivar Jens Metzdorf gab Einblicke in die Arbeit des Archivs. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Der Aktionstag zeigte die vielschichtige Arbeit des Stadtarchivs und entführte auf eine Reise durch die Stadtgeschichte. Dabei wurden auch mittelalterliche Ansichten der Quirinus-Stadt gezeigt.

Es bildeten sich am Samstag zwar keine Schlangen Wartender vor dem Stadtarchiv an der Oberstraße 15, aber die Resonanz auf den bundesweit stattfindenden Tag der Archive war dennoch groß. Archivleiter Jens Metzdorf machte deutlich, dass die Arbeit in einem Stadtarchiv alles andere als eine trockene Materie ist.