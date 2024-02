Eventlocation in Neuss Sorgen um Zukunft der Wetthalle

Die Stunk-Organisatoren wollen nun erst einmal abwarten, was die kommenden Gespräche ergeben. „Wir haben Verständnis dafür, dass solche Entscheidungen nicht von heute auf morgen getroffen werden können“, betont Prang. Wenn ein Neubau ansteht, stelle sich aber auch die Frage, wie lange das dauern würde. Die Wetthalle sei für sie, wenn man von den aktuellen Begebenheiten absieht, ideal. Eine Alternative in dieser Größenordnung zu finden, die auch noch bezahlbar ist, sei schwer. Im absoluten Notfall sei denkbar, dass die Stunk-Sitzungen, die während der Corona-Pandemie in abgespeckter Version nur in Neuss stattfanden, dann nur in Düsseldorf aufgeführt werden.