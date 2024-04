Vorbereitungen in Neuss Sorge vor der nächsten Katzenflut

Die Erinnerungen an den vergangenen Sommer sind noch ganz frisch. „Da sind wir an unsere Kapazitätsgrenzen gekommen“, sagt Claudia Hachaj, Leiterin des Tierheims in Bettikum, rückblickend. Mit mehr als 100 aufgenommenen Katzen war damals ein neuer Höchststand erreicht worden. Aktuell sind es 50 – doch die Kittensaison geht gerade erst los. „Wir können leider nicht absehen, wie viele Katzen aufgenommen werden müssen“, sagt Hachaj. Darum treffe man bereits die nötigen Vorbereitungen, fülle die Futter-Vorräte auf und halte Quarantäne-Plätze bereit.