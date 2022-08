Bürger-Schützenfest in Neuss : Sondersitzungen wegen Finanzkrise der Schützen

Die Schützen diskutieren über die Kosten – zum Beispiel für die Musik (Symbol-Bild). Foto: Georg Salzburg (salz)

Neuss Die Neusser Grenadiere reagieren als erstes Korps auf die am Montag kurzfristig angekündigten pauschalen Zuschusskürzungen des Neusser Bürger-Schützen-Vereins um 25 Prozent. Am Montag, 15. August, sollen den Chargierten in einer Sondersitzung Sachlage und Konsequenzen erläutert werden.