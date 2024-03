Rita-Süssmuth-Realschule in Neuss Sonderbus für Schüler auf dem Prüfstand

Zwei Zählungen im Februar ergaben, dass an einem Schultag bis zu 99 Schüler morgens um 7.40 Uhr die Verbindung nutzen, bis zu 85 am Mittag (13.30 Uhr) und elf am Nachmittag (15.15 Uhr) – und das zu einem Preis von circa 5,50 Euro pro Kind. Unter dem Strich sind das Kosten in Höhe von rund 42.000 Euro, welche die Stadt Neuss in der Zeit von Oktober bis einschließlich Januar für den Spezialverkehr gezahlt hat und bis zum Ende des Schuljahrs rechnet die Verwaltung mit weiteren rund 65.000 Euro.