Schwimmbäder in Neuss Sommerhitze sorgt für Bäder-Ansturm

„Immer dann, wenn länger als zwei bis drei Tage am Stück Temperaturen über 27 Grad Celsius herrschen, macht sich das auch in den Besucherzahlen bemerkbar, insbesondere im Südbad“, sagt Jürgen Scheer, Pressesprecher der Stadtwerke Neuss. Das Südbad erfreue sich im Sommer auch deshalb besonderer Beliebtheit, weil dort ab einer bestimmten Temperatur ein spezieller Hitzetarif gelte. Was es damit auf sich hat, erklärt Bäderchef Alexander Bride: „Wenn eine Tageshöchsttemperatur von 24 Grad oder mehr vorhergesagt worden ist, gilt der Zwei-Stunden-Tarif als Tagestarif. Dann gibt es keine Zeitbegrenzung.“ Der Hitzetarif sei sehr gefragt; da auch für die kommenden Tage gutes Wetter vorhergesagt sei, rechne man mit einer entsprechenden Auslastung. Besuchern, die ungestört schwimmen wollen, rät Bride, das Bad unter der Woche vor 14 Uhr zu nutzen, am besten in den frühen Morgenstunden. Während der Schulzeit sei es dann nicht ganz so voll. „In den Ferien wird aber sicherlich auch unter der Woche viel los sein“, meint Bride. Denn für Kinder unter 18 Jahren biete man zum Preis von 24,50 Euro eine Ferienkarte an, mit der sie „täglich ohne Zeitbegrenzung unsere Bäder, das Südbad und auch das Nordbad, nutzen können.“