Alte Musik Knechtsteden Sommeroper im Neusser Globe pausiert

die Klage des Orpheus“, die von dem Ensemble 1700 unter der Leitung von Dorothee Oberlinger auf die Bühne gebracht wurde, rund 250 Besucher ins Globe. In diesem Jahr wird die begonnene Reihe nicht fortgesetzt und auch 2025 wird die Sommeroper im Globe pausieren. Als Grund nennen die Veranstalter die aktuellen Bauarbeiten zur Landesgartenschau rund um das Globe. Auch das Shakespeare-Festival wird aus diesen Gründen im kommenden Jahr nicht an seinem gewohnten Ort in dem Theaternachbau stattfinden können. Ehe es 2026 passend zur Landesgartenschau wieder in die Spielstätte zieht, Kostenpflichtiger Inhalt werde nach Alternativen für eine Auseinandersetzung mit Shakespeares-Werk gesucht, sagte Kulturdezernentin Ursula Platen zuletzt.