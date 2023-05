Veranstaltung in Neuss Sommerliches Winterkonzert wird schaurig

So etwas sieht man nicht alle Tage: Mit frischen Farben und Gänseblümchen auf ihren Plakaten lädt die Bürgergesellschaft zu Neuss zu ihrem traditionellen Winterkonzert ein – das findet nach zwei Jahren Corona-Unterbrechung allerdings nicht wie gewohnt im Januar, sondern im Juni statt. „Wir sprechen diesmal also von einem sommerlichen Winterkonzert“, sagt Bürgerpräsident Johann-Andreas Werhahn und fügt mit einem Schmunzeln hinzu: „das passt auch zum rheinländisch angeborenen Humor, mit einem sommerlichen Winterkonzert ist man gleich im Gespräch.“ Gleichzeitig soll der Name aber auch darauf hinweisen, dass das Konzert in den kommenden Jahren wieder wie üblich am dritten Samstag des Januars zu hören sein wird.