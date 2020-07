Raketenstation Neuss : Vitale Sommerkonzerte an ungewöhnlichen Orten

Hombroich In dem von dem Architekten Raimund Abraham entworfenen Haus für Musiker hat die Stiftung Insel Hombroich zusammen mit dem Förderverein eine Konzertreihe ins Leben gerufen.

Nun ist Hombroich vor allem als Zentrum für neue Musik bekannt. „Die ersten beiden Konzerte dienten als eine Art Promenadenkonzert vornehmlich der Unterhaltung des Publikums“, sagte Rainer Wiertz. Das ändert sich ab dem nächsten Konzert. Dann spielt das Violinduo Rostislav Kozhevnikov und Barbara Streil am 2. August Werke von Luciano Berio (1925–2003) und dem in Hombroich lebenden Komponisten Christoph Staude (54).

Am 23. August werden die neun Musiker des „Kollektiv3:6Koeln“ in einer mobilen Installation an fünf Orten der Museumsinsel zeitgenössische und experimentelle Musik inszenieren. Ein besonderes Bonmot bietet das fünfte Konzert am 27. September. Im Fontane-Pavillon auf der Raketenstation spielt der international gefragte italienische Cembalist Luca Quintavalle (37) Filmmusiken von Ennio Morricone und Mauro Lanza. Alle Konzerte sind kostenlos.