Veranstaltungen in Neuss Klassisches Sommerkonzert im Botanischen Garten

wieder zum klassischen Sommerkonzert in den Botanischen Garten. Am Sonntag, 28. Juli, 18 Uhr, spielt ein Stipendiaten-Quartett der Deutschen Kammerakademie (DKN) mit Mitglieder der Kammerakademie. Die Veranstalter versprechen ein unterhaltsames Serenadenprogramm, das die beiden Stipendiatinnen Yujin Lim (Violine) und Carmen Rodriguez Romero (Viola) zusammen mit Sesim Bezdüz (Violine) und Henrika Graßau (Violoncello) gestalten. Auf dem Programm stehen Werke von Mozart bis Mahler und auch bekannte Melodien aus der Filmmusik werden erklingen. Der Eintritt kostet 15 Euro, der Einlass erfolgt eine Stunde vor Konzertbeginn um 17 Uhr. Der Vorverkauf erfolgt ausschließlich über die Tourist Info in Neuss, es gibt keine Abendkasse. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass bei Konzertausfall – wegen Regen oder Sturm – der bezahlte Eintritt an die Künstlerinnen und den Förderverein geht.