Im Zuge der Laga 2026 Neuss soll „Mitmach-Gärten“ bekommen

Die Landesgartenschau 2026 wirft ihre Schatten voraus. In Anbetracht des nächsten kleinen „Meilensteins“ sogar im wahrsten Sinne des Wortes. So wurden nun die ersten 200 Bäume – also künftige Schattenspender – von insgesamt 2200 gesetzt. Im Sommer startet dann der Ausbau des Kerngeländes der Landesgartenschau nach den Plänen der „Franz Reschke Landschaftsarchitektur GmbH“. Die inhaltliche Ausgestaltung der einzelnen Aktionsbereiche nehmen Form an: Dies soll nach Vorstellung der Planer Hand in Hand mit der Bevölkerung und mit Unterstützung des Mitmachvereins „Grünes Herz – Bürgerpark Neuss“ gelingen.