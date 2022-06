Antag der Fraktion Jetzt : Soll die Nordkanalbrücke ein Denkmal werden?

Neuss Soll die Betonbrücke, die über den Nordkanal führt, in die Denkmalliste der Stadt aufgenommen werden? Das zumindest fordert die „Fraktion jetzt“ in einem Antrag, der auf der Tagesordnung des kommenden Kulturausschusses steht. Das sind die Gründe.

Die Brücke, so argumentiert die Fraktion, ist von bau- und kulturhistorischer Bedeutung. Zum einen, weil sie zur Jahrhundertwende von dem Neusser Architekten Klaus Röhlinger, entworfen wurde. Auf ihn gehen einige bekannte Gebäude im Stadtgebiet zurück. Dazu gehört etwa das ehemalige Kinderheim St. Anna oder das Herz-Jesu Kloster, das bereits unter Denkmalschutz steht, genau wie geschützte Häuser an der Liedmannstraße und am Hermannsplatz.