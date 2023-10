Krieg in Israel Starke Solidarität der Stadt Neuss mit ihrer Partnerstadt

In der von Bürgermeister Reiner Breuer und dem Verwaltungsdirektor der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf/Neuss, Bert Römgens, gemeinsam unterzeichneten Einladung heißt es: „Mit großer Bestürzung und Sorge verfolgen wir seit dem vergangenen Wochenende die barbarischen Angriffe auf Israel. Wir sind von der Gewalt sowie dem unglaublichen Ausmaß an Grausamkeit zutiefst schockiert. Lassen Sie uns zeigen, dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neuss sowie die Stadtgesellschaft fest an der Seite Israels und unserer Partnerstadt Herzliya stehen. Hass, Diskriminierung und Antisemitismus haben in unserer Gesellschaft keinen Platz.“ Nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel hatte Bürgermeister Reiner Breuer bereits Anfang der Woche die Solidarität der Neusser mit ihrer Partnerstadt bekundet.