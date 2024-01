„InKult“ in Neuss „Social Day“ feiert erfolgreiche Premiere

Die Adecco Group qualifiziert, entwickelt und vermittelt Mitarbeiter in 60 Länder global. In Deutschland sind täglich mehr als 31.000 Mitarbeiter über die Unternehmen der Gruppe im Kundeneinsatz tätig. Intern beschäftigt die Adecco Group über 3000 Kräfte in rund 400 Niederlassungen und Projektstandorten. Über 20 Mitarbeiter nahmen jetzt die Gelegenheit wahr, einen Tag lang vielfältige Aufgaben im Neusser Jugendzentrum „InKult“ zu übernehmen. Die Bandbreite der Aktionen reichte von Gartenarbeiten bis hin zur aktiven Mitarbeit in der Küche, einschließlich des gemeinsamen Backens von Weihnachtsplätzchen oder den Aufbau von Möbeln sowie das Streichen von Wänden und vielem mehr.