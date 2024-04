Rheinland Klinikum und Johanna-Etienne-Krankenhaus in Neuss Krankenhaus-Verzeichnis: Transparenz mit wenig Durchblick

Beispiel 3: Ein Patient aus Neuss sucht die geeignete Klinik für das Einsetzen einer Hüftgelenksprothese. Erneut werden zehn Kliniken aufgelistet, darunter vier aus dem Rhein-Kreis Neuss: die Rheintor-Klinik, das Lukaskrankenhaus, das Etienne-Krankenhaus und das St.-Elisabeth-Krankenhaus in Meerbusch-Lank. In diesem Fall gibt es größere Unterschiede nicht nur mit Blick auf die Fallzahlen, sondern auch bei den Komplikationsraten. Für die Rheintor-Klinik des Rheinland Klinikums werden 404 Fälle genannt, für das Lukaskrankenhaus 132, für das Etienne-Krankenhaus 319 und für das Elisabeth-Krankenhaus 483. Spitzenreiter ist das St.-Vinzenz-Krankenhaus in Düsseldorf mit 740 Fällen, Schlusslicht das Marien-Hospital in Düsseldorf mit 19 Fällen. Die Komplikationsrate schwant zwischen „0,00“, unter anderem in der Rheintor-Klinik, 0,86 im St.-Elisabeth-Hospital, 1,6 im Lukaskrankenhaus und 4,09 im Etienne-Krankenhaus. Auch hier gilt: Die Komplikationsraten sind in allen Häuern so niedrig, dass die definierten Qualitätsziele als erreicht eingestuft werden. Definiert wurden Komplikationen im Fall einer Hüftprothese so: „So selten kam es zu spezifischen Komplikationen (Wundinfektionen, Blutungen, erneute Brüche) durch das erstmalige Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenks.“