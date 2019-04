Abiparty in Neuss : Live bei der Abiparty – so wurde die ganze Nacht gefeiert

Neuss Als Schüler des Norbert-Gymnasiums stand die Abiparade und das daran anschließende Abifestival schon lange in meinem Kalender.

Seit vielen Jahren ist es bei uns an der Schule, wie bei vielen anderen Schulen im Rhein-Kreis Neuss, Tradition den letzten Schultag so zu feiern. Doch erst einmal stand am Freitag die Abiparade auf dem Programm. Die brachte in diesem Jahr viele Veränderungen mit sich. So war der Einsatz der Traktoren verboten. Für uns Schüler war das natürlich sehr ärgerlich, vor allem weil meine Stufe sich schon ein Jahr vorher um einen Traktor gekümmert hatte und die Stadt Neuss durch ihre, sicherlich gerechtfertigten, Sicherheitsbedenken, uns damit einen Strich durch die Rechnung machte. Nichtsdestotrotz war die Parade wie in den vergangenen Jahren ein voller Erfolg, und es war einfach ein großartiges Gefühl, mit allen Schulen durch die Innenstadt zu ziehen und mit lauter Musik und Konfettikanonen zu feiern.