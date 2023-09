Siebte Auflage am 9. September „Neuss elektrisch“ nimmt wieder Fahrt auf

Zum siebten Mal werden Markt und Freithof ganz im Zeichen von „Neuss elektrisch“ stehen – mit dem Event in diesem Jahr, das am Samstag, 9. September, in der Zeit von 10.30 bis 16 Uhr stattfinden wird, sollen alle früheren Veranstaltungen getoppt werden. Acht Autohäuser stellen an diesem Tag in der Neusser Innenstadt ihre aktuellen E-Modelle aus, dazu kommt der Fahrradhandel Birkenstock.