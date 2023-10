Kultkneipe in Neuss Hamtorkrug rockt bis Jahresende mit einigen Premieren

Am Freitag, 17. November, kann dann Ozzy Osbourne beziehungsweise sein Double, der Sänger Henning Wanner, der bekannt ist als Keyboarder von den US-Bands White Lion und Circle II Circle, zum ersten Mal im Hamtorkrug begrüßt werden. Als „Ozzyfied – A Tribute to Ozzy Osborne“ spielt er mit seiner Band Klassiker von Black Sabbath, über die Phase der 1980er bis in die Neuzeit. Tickets im Vorverkauf kosten 19,50 Euro, an der Abendkasse 24 Euro.