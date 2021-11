Unicef-Gala in Neuss : Heribert Klein serviert Showprogramm mit Sterneküche

Kristina Love (Foto mit Tina Turner) kommt zur Neusser Gala. Foto: Unicef Foto: Unicef

Neuss Das neue Konzept der Unicef-Gala stößt auf große Resonanz. Mit mehr als 500 Gästen wird der Jupitersaal unter Corona-Schutzbedingungen ausverkauft sein. Was wird geboten?

Pandemie und Lockdown können ihn zwar zu einer Pause zwingen, aber nicht wirklich stoppen: Nach einem Jahr Stillstand ist Heribert Klein mit seiner 6. Unicef-Gala in Neuss zurück: am 27. November steigt im Crowne Plaza Hotel das erste gesellschaftliche Ereignis in der Stadt seit „Corona“-Beginn im März vergangenen Jahres. Vorsicht und vorgeschriebene Hygienemaßnahmen diktieren zwar den Verzicht auf die beliebten Tanzblöcke, doch Klein hat für Ersatz und Abwechslung gesorgt. Neben einem wiederum viel versprechenden Showprogramm mit internationalen Musikgrößen haben sich mit Dieter Müller, Johanna Maier, Philipp Lange und Sven Christian Nöthel gleich vier Sterneköche angesagt, die ein kulinarisches Erlebnis in vier Gängen versprechen.“

Das neue Konzept stößt auf große Resonanz. Mit mehr als 500 Gästen wird der Jupitersaal unter Corona-Schutzbedingungen ausverkauft sein. Heribert Klein atmet auf. Seit 39 Jahren ist er mit der von ihm zusammengestellten und moderierten Benefiz-Show in Neuss zu Gast, die Jahrzehnte als Tanz- & Tennis-Gala firmierte und in der Unicef-Gala ihre Nachfolge gefunden hat. Klein will ein Zeichen der Hoffnung und der Freude in der Krise setzen, arbeitet konsequent daran, dass er mit seinem Unicef-Lebenswerk und Markenzeichen „die 40 voll machen kann“. Ebenso lang wie Heribert Klein ist Frank Hedemann dabei, der im Neusser Hotel seit jeher für einen reibungslosen Service sorgt. Der Veranstaltungserlös ist in diesem Jahr für „Kinder in Not – Projekt Syrien“ bestimmt.

Das Showprogramm verspricht wiederum beste Unterhaltung, die Stars stehen Reihe. „Appassionante“ eröffneten bereits die Filmfestspiele Venedig, Kristina Love ist Hauptdarstellerin im Musicalerfolg Tina Turner, Zodwa Selele wurde von Whoopie Goldberg entdeckt, Sir Waldo Weathers war Saxophonist bei James Brown.