Veranstaltungen in Neuss : Kultur-Woche im Zeichen des Austauschs

Dr. Jens Metzdorf (Leiter des Stadtarchivs der Stadt Neuss), Dr. Christiane Zangs (Kulturdezernentin der Stadt Neuss), Dr. Benjamin Reissenberger (Leiter des Kulturamtes der Stadt Neuss). Foto: Stadt Neuss

Neuss Das Programm der Themenwoche Kultur ist noch etwas umfangreicher als das vor einem Jahr. Das Thema lautet diesmal „Inter-National“. Zusammengestellt haben die Veranstaltungen das Stadtarchiv und das Kulturamt. Was gibt es vom 16. bis 25. September zu erleben?

Von Rudolf Barnholt

Sie ist eine „Erfindung“ von Dezernentin Christiane Zangs – und wie gewohnt, haben zwei Institutionen das Programm für die Themenwoche Kultur federführend zusammengestellt. Diesmal waren es das Stadtarchiv und das Kulturamt. Das Thema lautet diesmal Inter-National. Los geht es am 16. September. Dann wird im Kulturforum Alte Post der Clown Moshe Cohen aus San Francisco zu sehen sein. Er ist Mitbegründer der Organisation „Clowns without Borders“, die weltweit in der Flüchtlingshilfe tätig ist. Die Themenwoche endet am 25. September um 18 Uhr mit Movimento II – Die musikalische Radtour am Rhein. Dieses Konzert mit Stipendiaten der Deutschen Kammerakademie Neuss und ukrainischen Musikerinnen und Musikern findet in der Bazzar-Rösterei statt.

Das Programm ist noch etwas umfangreicher als das vor einem Jahr. Kulturamtsleiter Benjamin Reissenberger gab jetzt bei der Vorstellung des Programms zu verstehen, dass bereits im vergangenen Jahr mit den Vorbereitungen begonnen worden war. Und er ist froh, Jens Metzdorf, den langjährigen Leiter des Stadtarchivs, an seiner Seite zu haben. Dieser gab bezüglich des Themas „Inter-National“ folgendes zu verstehen: „Neuss ist eine internationale Stadt seit Römerzeiten. Neuss ist auch geprägt durch die Franzosenzeit – jede Zeit war eine internationale Zeit.“

Info Neuauflage der Kulturnacht Inhalt Der grüne Flyer enthält mehr Veranstaltungen als noch vor einem Jahr. Weiter geht‘s Am Samstag, 24. September, gibt es zudem eine Neuauflage der Kulturnacht Neuss mit mehr als 100 Veranstaltungen.

„Neuss ist international ausgerichtet, es geht aber auch um die Heimat gehen“, betont Christiane Zangs. Und weil das so ist, wird das Schützenwesen mit eingebunden: Im Rheinischen Schützenmuseum wird es im Rahmen eines Vortrags darum gehen zu kommunizieren, dass das Schützenwesen keine deutsche Spezialität ist, sondern ein europäisches Phänomen. Außerdem wird Malaika Winzheim eine Museumsführung anbieten. Gewürdigt wird auch ein großer Sohn der Stadt, Dieter Wellershoff. Bei der Veranstaltung am 22. September mit dem Titel „Verborgene Texte des Lebens“ geht es um eine Lesung, einen Vortrag und eine Podiumsdiskussion. Mit dabei sein wird Irene Wellerhoff, die Töchter des 2018 verstorbenen Schriftstellers.

Was ist internationaler als die Hanse? Beim Stadtspaziergang am 23. September „Bier, Gewürze, Kaffee – unterwegs auf kulinarischen (Handels)-Routen durch Neuss“ geht es um den besonderen Verbund – Treffpunkt ist um 15 Uhr das Clemens-Sels-Museum. Bereits einen Tag zuvor, am 22. September, gibt es in der Volkshochschule um 19 Uhr einen Vortrag zum Vorschlag „Russland – die aktuelle Lage“. Was hat Putin bewogen, einen solchen Schritt, der das Land in die Isolation und den wirtschaftlichen Ruin treiben kann, zu riskieren? Diese und ähnliche Fragen wird es an diesem Abend gehen, den Vortrag hält Udo Lielischkies.