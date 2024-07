Nach Neukonzeption So wird die kommende Zeughauskonzertsaison in Neuss

Es reicht von Barock bis zur Gegenwart, berücksichtigt sowohl Solokünstler als auch Ensembleformationen und bietet etablierten Größen und aufstrebenden Musikern eine Bühne: Wer sich das neue Programm der Zeughauskonzerte ansieht, findet eine spannende Konzertauswahl. Dass sich darin nur noch sechs – früher waren es neun – Veranstaltungen finden, liegt an einer Neukonzeption des gesamten städtischen Konzertangebots. Ein Ziel war es auch, herauszufinden, wie die Konzertreihen attraktiver für Abo-Kunden werden. Und dazu gehört auch eine Reduzierung der Termine, wie Kulturamtsleiter Benjamin Reissenberger und Esther Klose erklären. Zunehmend würden sich Besucher nicht mehr an so viele Termine binden wollen. Auch die „Premium-Player“, so Reissenberger, wie etwa die Berliner Philharmonie böten keine Aboreihe mit mehr als sechs Veranstaltungen an.