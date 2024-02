Auch in Neuss „Check In Berufswelt“ erstmals in fünf Städten

An zentralen Veranstaltungen (teilweise auch in einzelnen Betrieben) präsentieren sich ab dem 10. April wie bisher Ausbildungsbetriebe im Rhein-Kreis Neuss, in Krefeld und Mönchengladbach sowie im Kreis Viersen. Dort können Bewerbungen, Einstellungen oder Praktika direkt vereinbart werden. Erstmals findet eine der Veranstaltungen im Rhein-Maas Berufskolleg in Kempen statt. In Neuss findet der „Check-In-Tag“ am 8. Mai am Erzbischöflichen Berufskolleg Marienberg an der Rheinstraße 3 statt.