Im Kulturkeller und Globe Acoustic Concerts holen Stars der Weltmusik nach Neuss

Es war ein Experiment, das geglückt ist: Die vergangene Saison der Acoustic Concerts endete zum ersten Mal im Globe-Theater. „Wir haben gute Erfahrungen mit dem Spielort gemacht“, sagt Christian Weber, der als Fachbereichsleiter im Kulturamt unter anderem für die Planung der Konzertreihe zuständig ist. Ein Erfolg, an den nun angeknüpft werden soll: Und so wird es auch in der kommenden Saison, kurz vor dem Shakespeare-Festival wieder einen Abstecher in das Globe-Theater geben. Zu Gast ist Telmo Pires, der zuletzt in großen Konzertsälen auftrat, darunter zum Beispiel die Berliner oder Essener Philharmonie. Er ist einer der wenigen männlichen Vertreter der zeitgenössischen Fado-Szene und zeigt am Sonntag, 28. Mai, wie vielfältig jener portugiesische Musikstil ist. „Wir freuen uns schon sehr auf ihn, er ist ein internationaler Star der Szene“, sagt Weber.