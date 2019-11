Weihnachtsausstellung der GWN in Neuss : Dort, wo die Weihnachtssterne funkeln

Frank Jolitz, hier vor den bunten Weihnachtssternen, ist Betriebsleiter der Gärtnerei der Gemeinnützigen Werkstätten (GWN) in Neuss. Foto: jasi. Foto: Janßen/Simon Janßen

Neuss Die Gärtnerei der Gemeinnützigen Werkstätten Neuss (GWN) am Leuchtenhof lädt für das kommende Wochenende zur 37. Weihnachtsausstellung. Im Vorfeld ist vor allem Teamwork gefragt. Ein Besuch.

Auch wenn draußen noch sommerliche Temperaturen herrschen, muss Frank Jolitz (54) schon an Weihnachten denken. „Einige Deko-Artikel müssen Monate im Voraus bestellt werden“, sagt der Betriebsleiter der Gärtnerei der Gemeinnützigen Werkstätten (GWN) in Neuss. Doch mittlerweile sind die sommerlichen Temperaturen Minusgraden gewichen – und die Gärtnerei am Leuchtenhof scheint wie von einem weihnachtlichen Schleier überzogen.

Am Donnerstag ist es nur noch Feinarbeit, die erledigt werden muss: Regale einräumen, Säuberungen, letzte Hammerschläge. Schließlich rückt die 37. Auflage der traditionellen Weihnachtsausstellung an der Morgensternsheide mit Siebenmeilenstiefeln näher. Bereits am Freitag werden die Tore von 12.30 bis 14.30 Uhr einem ausgewählten Kreis von Geschäftspartnern geöffnet. Am Samstag (9 bis 17.30 Uhr) und Sonntag (10 bis 17 Uhr) wird das Gedränge dann wieder groß sein, wenn Tausende Besucher am Leuchtenhof Weihnachtsatmosphäre aufsaugen wollen.

Info Kulinarisches Angebot wurde erweitert Öffnungszeiten Die Ausstellung kann am Samstag von 9 bis 17.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr besucht werden. Neuheit Unter anderem wurde das kulinarische Angebot in diesem Jahr erweitert. So gibt es unter anderem Flammkuchen und Currywurst mit Pommes.

Klassiker wie Weihnachtssterne in vielen verschiedenen Farben oder die beliebten, selbstgebundenen Adventskränze in unterschiedlichen Größen wird es auch in diesem Jahr wieder auf rund 2000 Quadratmeter Verkaufs- und Ausstellungsfläche geben. „In diesem Jahr haben wir das kulinarische Angebot etwas erweitert“, sagt Jolitz. So dürfen sich Besucher unter anderem auch über Flammkuchen und Currywurst mit Pommes freuen. Ein neuer Hingucker ist zudem die große Berghütte, die direkt neben dem Eingang aufgebaut wurde. Geparkt werden kann wie in den Vorjahren rund um den Leuchtenhof.

Rund 100 Menschen mit und 18 ohne Behinderung arbeiten in der GWN-Gärtnerei. Nicht alle, aber die meisten von ihnen sind involviert in die Planung und Umsetzung der über die Grenzen des Rhein-Kreises hinaus beliebten Weihnachtsausstellung. „Dabei sind viele verschiedene Fähigkeiten gefragt“, sagt Jolitz, auf die Frage, warum die Ausrichtung solch einer großen Ausstellung für behinderte Menschen besonders empfehlenswert ist. So sind nicht nur Eigenschaften wie Kreativität, sondern auch handwerkliches Geschick und eine clevere Zeiteinteilung von Nöten. Zuvor werden alle Helfer in verschiedene Teams eingeteilt. Von Aufbau über Dekoration bis Hauswirtschaft und Holzarbeit.

Auch Rafael packt fleißig mit an. Der 35-Jährige arbeitet seit 2014 in der Gärtnerei und kümmert sich unter anderem um die Pflanzenpflege, was an den Erdresten an seinen grünen Handschuhen nur unschwer zu erkennen ist. „Der Aufbau ist für alle immer stressig, aber es ist schön, das Ergebnis zu sehen“, sagt er. Mit einem begeisterten Lächeln und etwas außer Atem zählt er seine Aufgaben auf – von der Unkraut-Entfernung bis zur Düngung der Pflanzen. Und dann geht es auch schon wieder an die Arbeit. In der Halle, in der die Weihnachtssterne funkeln!

(jasi)