Live-Musik in Neuss : Bei der Lokalrunde schlägt’s 13

Neuss Einmal zahlen und 13 Mal Livemusik: Am 26. Oktober gibt es in Neusser Kneipen wieder ordentlich was auf die Ohren.

Musikfreunde aus Neuss und Umgebung dürfen sich wieder auf jede Menge Livemusik und Partystimmung freuen. Denn auch bei der 26. Auflage der „Lokalrunde“ machen viele Locations mit. Dabei soll die musikalische Vielfalt nicht zu kurz kommen: So gibt es Rockmusik, Pop, Blues, Schlager und Disco-Sound. Besucher zahlen einmalig sieben Euro für den Eintritt und können damit bei allen Veranstaltungen reinschnuppern. Los geht’s um 20.30 Uhr. Diese Bands gibt es zu bestaunen:

Im Dom Da werden Erinnerungen wach: Die Band „The Missing Links“ covert nahezu 70 Titel von 40 Bands aus den 60er und frühen 70er Jahren. Neben den Beatles und Stones wird auch Musik von CCR, Hollies, Kinks, Equals, und vielen mehr gespielt.

Hamtorkrug Dort spielt die fünfköpfige Partyband „Granufunk“ Klassiker von Prince, James Brown, Jamiroquai über Mark Ronson bis hin zu Simply Red, Daft Punk, Maroon 5 und Chic.

Flotte Theke Wer gerne zu bekannten Liedern aus dem Rheinland mitsingen, tanzen und feiern möchte, ist bei der Band „Locker vom Hocker“ genau richtig.

Gasthaus Früh Dort startet die Band „Full Ampere“ ab 21 Uhr und spielt Rockmusik von AC/DC, Queen, „The Police“, Pink, Lady Gaga und vieles mehr.

Maxx Die Musiker von „One Night Stand“ hatten sich ursprünglich nur für einen einzigen Auftritt im alten „Hildener Bahnhof“ zusammengefunden. Beim Publikum fand diese kleine Session so großen Anklang, dass es die Jungs zum Weitermachen animierte. Seit 1996 covern die Musiker Rock-Songs der 70er, 80er und 90er Jahre. Ihr gesamtes Repertoire umfasst etwa fünf Stunden.

Vogthaus Die Band „Kurz vor Rente“ präsentiert seit 2005 Rock-Oldies der 50er bis 80er Jahre.

Wunderbar Kein Playback, kein Laptop, kein Autotune. Das Popduo „Jay & Z“ legt Wert auf die Authentizität und performt deshalb auch live – ohne viel Schnickschnack. So ist vom klassischen Americana- und Folk-Sound über Jazzstandards bis hin zur aktuellen Top-40-Nummer alles möglich und machbar.

Im neuen Marienbildchen Dort spielt die Band „Alltag“. Ihre aktuelle Setlist besteht aus vielen „All-time Favourites“ von den Beatles über AC/DC bis zu den Foo Fighters.

Markt 27 „Monkey Clan“ gründeten sich 2015 aus einem Projekt von sechs befreundeten Musikern. Sie spielen Cover-Versionen und kombinieren Rock’n’Roll, Blues und Pop in einer zeitgemäßen Kombination von „Blues-Rock’n’Roll“.

Em Schwatte Päd Die Coverband „Kite“ spielt Rock- und Pop-Songs. Von Red Hot Chilli Peppers über Bruno Mars bis Kings of Leon, Nirvana oder Rage Against the Machine ist für jeden etwas dabei.

Gießkanne Bis zu drei Stunden werden die Musiker von „Könich Kallen Syndrom“ die Bühne rocken. Der Sound: Sixties über Glam&Punk bis hin zu Wave&Rock’n‘Roll.

The Black Swan Auch eine Folkpop-Band ist dabei! „Rascal’s Corner“ kombinieren Rhythmen aus Gitarre, Bass, Violine, Klavier und Schlagzeug. 2014 erschien ihr erstes Album „Bridge over the Labyrinth“, das sie bei ihren bisherigen Konzerten spielten.