Musik, Essen und mehr Ukrainischer Pop-up-Markt im Gare du Neuss

Neben Marken von Designern und Künstlern gibt es verschiedene Food-Stände mit Spezialitäten und musikalische Begleitung von Svitlana Kafka und DJs. Bei Podiya handelt es sich um einen Charity-Markt, der seinen Reinerlös an die Unterstützung der Ukraine spendet. Er findet sowohl am Donnerstag als auch am Freitag im Gare du Neuss, Karl-Arnold-Straße 3-5, in der Zeit von 14 bis 21 Uhr statt.