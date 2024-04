So wird der „Startup-Markt +“ in Neuss Die Vielfalt junger Unternehmen erleben

Der Startup-Markt + am 4. Juni ist eine Kooperation mit der Startup-Woche in Düsseldorf, die vom 3. bis 7. Juni stattfindet. In diesem Jahr ist der Markt größer geplant: neben dem Netzwerken an den Ständen im Foyer gibt es Beratung durch die „Gründersterne“. Für das „Come together“ am Abend haben die Veranstalter den bekannten Neusser DJ „Greco“ gewonnen.