Landesgartenschau 2026 in Neuss So wird der Platz am Romaneum autofrei

Rund 1200 Autos fahren Tag für Tag auf den Markt, aber nur jeder dritte Wagen kommt aus Richtung Süden über den Hessentordamm und eine eigens eingerichtete Linksabbiegespur. „Lässt sich das nicht anders organisieren?“, fragt die Verwaltung. Sie schlägt dem Freitag tagenden Rat vor, diesen Linksabbieger ersatzlos zu streichen und wirbt dafür mit dem Bild von einem – im Vergleich zur derzeitigen Situation – doppelt so breiten Grünstreifen. So breit, dass sogar acht Bäume darauf Platz hätten. „Eine grüne Empfangsgeste für die Besucher der Landesgartenschau 2026“, sagt Planungsdezernent Christoph Hölters – und der Einstieg in weitreichendere Pläne für Markt und Hymgasse.