Karneval in Neuss Nüsser Ovend steht im Zeichen der „Flower Power“

Schon seit Monaten trudeln Reservierungen ein, die Vorfreude steigt und bald ist es soweit: Der Nüsser Ovend steigt um 19.11 Uhr am 27. Januar im Gare du Neuss. Der Elferrat der Brauchtumsgruppe der Heimatfreunde gibt nun das Motto bekannt und eröffnet gleichzeitig die Kartenausgabe. Karten können noch zum Preis von 25 Euro erworben werden, und zwar in der Geschäftsstelle der Heimatfreunde, der Einhorn-Apotheke oder per Vorbestellung unter der E-Mail-Adresse elferrat@heimatfreunde-neuss.de.