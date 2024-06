Im Quirinusmünster Neusser Orgelsommer wird „schneller, höher, weiter“

Auch in diesem Jahr gibt es im Quirinusmünster wieder einen Orgelsommer, der vom Förderkreis der Kirchenmusik am Quirinusmünster veranstaltet wird. Im August werden verschiedene Organisten – darunter auch der Münsterkantor Joachim Neugart – an der großen Seifert-Orgel spielen. Im vergangenen Jahr standen Kompositionen von Max Reger anlässlich seines 150. Geburtstags im Mittelpunkt. In diesem Jahr hätte der Komponist Anton Bruckner seinen 200. Geburtstag gefeiert. Doch habe er nur wenige seiner Orgelimprovisationen für die Nachwelt festgehalten. „Er hat vielmehr für die Orchester geschrieben“, verrät Neugart. Und so habe er in diesem Jahr zwar einige Konzerte rund um den Jubilar geplant, im Mittelpunkt des Orgelsommers wird er aber nicht stehen. Stattdessen dreht sich dort alles um das Thema „Schneller, höher, weiter“ und soll zeigen, wie sich die Orgeln von ihrer Spieltechnik immer weiterentwickelt haben. An jenen neuen technischen Möglichkeiten haben auch die Komponisten ihre Programme angepasst. Und genau das möchten Neugart und seine vier Gäste an dem Instrument verdeutlichen. Neben der Bach-Ära wird sich so den größer werdenden Orgeln in französischen Kathedralen gewidmet, die sogenannt symphonische Orgel geht dort auf Aristide Cavaillé Coll zurück. Später kam die Elektronik dazu. „Bei dem Orgelsommer wird auch die Frage aufgeworfen, ob es immer höher, schneller, weiter sein muss oder ob auch eine Rückkehr zu langsamer und stiller berechtigt ist“, sagt Neugart, der auch den Auftakt am Sonntag, 4. August, spielen wird. Es folgen Matthias Giesen aus Linz am Mittwoch, 7. August, Arvid Gast aus Lübeck, Sonntag, 11. August, Carsten Ehret-Pyka (Leichlingen) am Mittwoch, 14. August, und Kay Johannsen aus Stuttgart am Sonntag, 18. August, Beginn ist jeweils um 20 Uhr. An der Abendkasse wird eine Abo-Card für alle fünf Konzerte zum Preis von 40 Euro angeboten, diese ist auch zu bestellen unter 02131/21719, per E-Mail an mmn@muenstermusikneuss.de