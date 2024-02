Vorbereitungen für den Firmenlauf Sportliche Mitarbeiter in Neuss gesucht

In wenigen Wochen wird der Neusser Rennbahn-Park wieder zum Ziel von sportlichen Mitarbeitenden, Auszubildenden und Führungskräften – und denjenigen, die es noch werden wollen. Die „n plus sport GmbH“ lädt alle Neusser zum „längsten Feierabend des Jahres“: dem Firmenlauf. Am 23. Mai können die Sportler auf der 5,8 Kilometer langen Strecke durch das künftige Gelände der Landesgartenschau bis hin zum Rheinufer ihren Teamgeist unter Beweis stellen. Die Veranstalter informierten am Mittwoch zusammen mit Bürgermeister Reiner Breuer über den aktuellen Planungsstand.