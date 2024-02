Im Neusser Romaneum Vorfreude auf den siebten China-Tag

Asiaten, vor allem Menschen aus dem chinesischen Kulturkreis, erwarten voller Freude das Jahr des Drachen, das nach dem Mondkalender am Samstag, 10. Februar, beginnt. Es folgt auf das Freitag auslaufende Jahr des Hasen. Für die Ostasiaten ist der Jahreswechsel, auch Frühlingsfest gerufen, das wichtigste (Familien-)Fest im Jahreszyklus. Diese Tradition nahm die Stadt Neuss einst auf und bietet seit einigen Jahren in Kooperation mit der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft (DCG) einen China-Tag an. So auch in diesem Jahr. Es ist bereits die siebte Auflage. Allerdings haben sich die Organisationen entschlossen, das Programm mit Blick auf den Termin, das chinesische Neujahr fällt auf Karnevalssamstag, abzuspecken.