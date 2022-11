Angebot in Neuss-Norf Neuer Förderverein feiert Andreasmarkt-Premiere

(NGZ) Traditionell öffnet der Andreasmarkt am ersten Adventswochenende (anlässlich des Patroziniums von St. Andreas) seine Pforten in Norf. Angeboten werden neben verschiedenen Leckereien in diesem Jahr auch wieder Selbstgemachtes und Adventsgestecke in den zwölf Adventshütten rund um die Pfarrkirche. Abgerundet wird der Andreasmarkt durch ein stimmungsvolles Rahmenprogramm.