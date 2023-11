Theater am Schlachthof in Neuss Von Superhelden und Weihnachtsdiamanten

In erster Linie sei das Stück aber inhaltlich spannend und sehr unterhaltsam. Der Humor sei so ausgelegt, dass für jeden etwa dabei ist. „Es ist nicht nur für Fünfjährige witzig, sondern auch für die anderen Altersklassen“, sagt der Regisseur. Dabei wurde auch an die Eltern und andere Erwachsene gedacht: Denn für sie sind verschiedene Anspielungen versteckt. Für die Kostüme ist Stefanie Klein verantwortlich und Tina Bundkirchen hat die Bühne, die an eine Stadt in den USA erinnert, gestaltet, verrät Spörckmann. Zum ersten Mal bekommt das Weihnachtsmärchen musikalische Unterstützung von Eddy Schulz, der fünf Songs eigens für das Stück komponiert hat: „Es ist kein Musical, aber die Musik trägt in den Szenen dazu bei, das Innenleben der Figuren nach außen zu befördern“, meint Spörckmann.