Beleuchtetes Haus in „Ho Ho Hoisten“ Neusser Weihnachts-Vorfreude im XXL-Format

Schöner, größer, weihnachtlicher: Das Weihnachtshaus an der Hochstadenstraße 22a in Hoisten wird in diesem Jahr wieder in festlichem Glanz erstrahlen. Kostenpflichtiger Inhalt Im vergangenen Jahr lief die Weihnachtsbeleuchtung wegen der Energiekrise auf Sparflamme. Ganz neu in diesem Jahr: Erstmals gibt es jetzt einen Kreativitätswettbewerb. Gefragt sind dabei aber nicht nur gestalterische Qualitäten, sondern auch Ideen für Aktionen, von denen Bedürftige profitieren.