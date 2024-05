„Street Food & Beach Festival“ in Neuss eröffnet Strand in Sicht!

Geöffnet ist der Stadtstrand am Samstag ab 12 Uhr und man darf sich ab 14 Uhr auf einen entspannten Nachmittag in chilliger Atmosphäre mit „DJ Calypso“ einstimmen. Um 18 Uhr präsentiert „Roughhouse“ dann eine energiegeladene Reggae-Liveshow zum Mittanzen. Am Sonntag ab 12 Uhr ist die Gelegenheit, das Festival auf dem Liegestuhl und mit einem Cocktail in der Hand ausklingen zu lassen. Weiter geht‘s ab 14 Uhr mit Noah Warwel, Sänger und Musiker, mit einem spannenden Mix aus eigenen Songs und Coverversionen.