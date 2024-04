Neuss blüht auf Frühlingsfest lockt mit Neuheiten in die Innenstadt

Auch für die kleinen Besucher wird es an Angeboten nicht mangeln: Das Karussell vor dem Rathaus lädt zu einer Fahrt ein, und auch die neue „Blaulichtmeile", bietet jede Menge Mitmach-Gelegenheiten wie Entchen angeln, ausmalen und sogar einen Erste-Hilfekurs für die Älteren. Ein Höhepunkt für Familien und Kinder: Ein Hochwasserboot der DLRG, ein Taucheinsatzfahrzeug des Deutschen Roten Kreuzes sowie die Rettungshunde- und Motorradstaffel der Johanniter werden vor Ort sein. Auch Infostände der jeweiligen Rettungsdienste und der Kreispolizei, die am Sonntag Fahrräder codiert, dürfen nicht fehlen. Außerdem steht der erste von drei verkaufsoffen Sonntagen, die die Zukunftsinitiative Innenstadt Neuss e.V. (ZIN) mit Unterstützung der Event Agentur Stronczyk GmbH und Neuss Marketing geplant haben, vor der Tür: Dabei wird die schon im vergangenen Jahr beliebte „Blume auf Stelzen“ des Stelzentheaters Kleinkunst Micha für noch mehr Frühlingsstimmung in der Neusser Innenstadt sorgen. Überhaupt wird für den Frühlingsanfang: Die ZIN wird wie auch schon im letzten Jahr zu dieser Gelegenheit sommerlichen Blumenschmuck an den Straßenlaternen anbringen, der bis zum Herbst dort erhalten werden soll.