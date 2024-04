Neuss blüht auf Frühlingsfest lockt mit Neuheiten in die Innenstadt

In diesem Jahr können sich die Neusserinnen und Neusser am 4. und 5. Mai von 11 bis 18.30 Uhr nicht nur auf Walking Acts und regionale und kulinarische Highlights freuen, sondern auch auf besonderen Neuerungen, die speziell Familien und Feinschmecker ansprechen dürften. Denn: Das Frühlingsfest „Neuss blüht auf“ soll in diesem Jahr noch größer gefeiert werden, als zuvor.