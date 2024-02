Infos So wird das Shakespeare Festival 2024 in Neuss

As you like it - Opia-Ensemble

Wann? Sonntag, 19. Mai, 15.30 Uhr

Sprache Italienisch & Englisch

Dauer 1 Stunde ohne Pause

Darum geht es: Mit „Hamlet Double Bill“ zeigt das La Ribalta Teatro“ aus Italien ein Stück, für das es mit dem ersten Preis ausgezeichnet wurde.