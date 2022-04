Rheinische Landestheater in Neuss : Sechs Schulen beim Theaterfestival „Your Stage“

Theaterpädagoge Felix Herfs ist einer der Koordinatoren. Foto: Wolfgang Walter

Neuss „Your Stage“, seit 2018 das Nachfolgeformat der früheren sehr erfolgreichen Schülertheaterwochen am Rheinischen Landestheater Neuss (RLT), ist zurück. Im Mai treffen an drei Tagen spielfreudige Jugendliche aufeinander. So wird das Programm

Die Theaterpädagogen Felix Herfs und Robert Hüttinger vom Theater aktiv-Team des RLT koordinieren das Festival und sind glücklich, dass sechs Neusser Schulen und die Jugendeinrichtung Geschwister-Scholl-Haus drei Tage lang – vom 20. bis 22. Mai – das Festival mit Leben füllen. Zwei Jahre war wegen Corona Zwangspause, im vergangenen Jahr gab es zwar ein Online-Format, „aber das war vor allem für mögliche Zuschauer schwer umsetzbar“, blickt Felix Herfs zurück. Nun ist mit der Gruppe „poco*mania“ des Marie-Curie-Gymnasiums sogar ein Kooperationspartner gewonnen worden. Die quasi halbprofessionelle Theatergruppe des Nordstadtgymnasiums ist auf vielen Festivals unterwegs und eröffnet auch das Neusser „Your Stage“ (Freitag, 20. Mai, 18.30 Uhr auf der Studiobühne des RLT). Ihr abendfüllendes Stück ist aktuell: Für die Klimakrise lassen wir zu viel Zeit verstreichen. „So we are waiting – eine Hypno-Dystopie“ lautet der Titel. Drei weitere vollständige Produktionen machen neugierig: Die Gesamtschule Norf beschäftigt sich in „Sei du. Sei besser. Sei Pam!“ mit dem Optimierungswahn, der vornehmlich von Influencern ausgeht (Samstag, 21. Mai, 14.30 Uhr).

Am gleichen Tag spielt die Janusz-Korczak-Gesamtschule die romantische Komödie von William Shakespeare „Viel Lärm um Nichts“ (um 18.00 Uhr). Die Theaterpädadogen sind gespannt, wie die 40 Jungdarsteller, den sehr beliebten Stoff von 1599 umsetzen. Eine vollständige Produktion setzt auch die Gesamtschule Norf um (Sonntag 22. Mai, 16.30 Uhr): Weibliche Märchencharaktere der Gebrüder Grimm zeigen in „Ein märchenhafter Racheplan“ Männern ihre Grenzen auf. In einer Werkschau ebenfalls am Sonntag spielen das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, das Geschwister-Scholl-Haus sowie die Gesamtschule an der Erft Ausschnitte aus ihren Produktionen, letztere sogar in englischer Sprache.