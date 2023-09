Brauchtum in Neuss Was das Uedesheimer Schützenfest zu bieten hat

Beim Blick auf die Vorhersagen kann sich der König offenbar auf „Kaiserwetter“ freuen. Mit Sonnenschein und Temperaturen an der 30-Grad-Grenze, die am Wochenende herrschen sollen, ist den Uedesheimer Schützen wohl zu ausreichender Flüssigkeits-Zufuhr zu raten. Wenn am Samstag um 12 Uhr das Donnern der Geschütze samt Glockengeläut ertönt, ist das Uedesheimer Schützenfest offiziell eröffnet. Das erste große Highlight (neben dem Startschuss für die Kirmes um 15 Uhr) ist der beliebte Fackelzug, der ab 20 Uhr die Straßen erleuchten wird. Die Besucher dürfen sich dabei auf insgesamt 18 Großfackeln freuen. Der Sonntag steht dann natürlich traditionell ganz im Zeichen des Königspaares – Matthew und Alexandra Weitz. Ab 16 Uhr beginnt die große Parade an der Rheinfährstraße.