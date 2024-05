Blick auf das Programm Kirmes-Vorfreude in Neuss-Schlicherum

Mit dieser Einstimmung beginnen am Samstag die eigentlichen Festlichkeiten. Nachdem um 17 Uhr das Fest durch das Bundes-Tambourcorps Stürzelberg eröffnet wird, folgt um 18 Uhr das Böllerschießen durch den neuen König höchstpersönlich. Der Samstagabend-Umzug findet um 18.45 Uhr statt. In diesem Umzug wird dann am Kappelchen nicht nur der Zapfenstreich, sondern auch die Kettenübergabe an den neuen König Louis I. Schumacher eingebunden. Im Anschluss an den ersten Umzug eröffnet dann DJ Christof den Tanz für Jung und Alt. Der Eintritt ist wie an allen Tagen frei.